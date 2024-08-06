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Haberler Yaşam

Hac ön kayıt ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? Hac kayıt başvuru ekranı...

2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenler başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapıldığını araştırıyor. Hac kayıt yenileme ve yeni başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden başladı. Peki hac kayıt işlemleri nasıl yapılır? Kayıt işlemleri için son tarih ne zaman? İşte hac kayıt ekranı...

HABER MERKEZİ
Hac ön kayıt ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? Hac kayıt başvuru ekranı...

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Peki hac kayıt işlemleri nasıl yapılır? Hac kayıt işlemleri için son tarih ne zaman? İşte detaylar...

HAC KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

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