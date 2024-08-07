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Haberler Yaşam

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HABER MERKEZİ
Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11.47'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

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