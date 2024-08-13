2024 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Üniversite kayıtları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerinin yapılmasıyla birlikte adaylar, tercih ettikleri üniversitelere yerleşme hakkı kazandılar.

2024 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELİRLENDİ MI?

2024 yılı için üniversite kayıt tarihleri şu şekilde planlanmış durumda: YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Boş kalan kontenjanlara yönelik olarak ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme sürecinde bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, bu aşamada başvuru yapamayacaklar.