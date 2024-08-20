Yeni Asır 130 yaşında!

Yeniliklerin öncüsü Yeni Asır, 130'uncu yaşına girdi. Selanik'te 19 Ağustos 1895'te Abdurrahman Arif Bey tarafından 'ASIR' adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de 'YENİ ASIR' adını alan gazetemiz, 130 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. 'OBJEKTİF HABERCİLİK'

Neredeyse 3 asırdır yayın hayatını sürdüren belki de dünyanın tek gazetesi Yeni Asır, Avrupa'ya açılan ilk pencere olarak tarihi özelliği ve güzelliğini de koruyor. Türk basınının çınarı Yeni Asır'ın 130'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ile Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir birer kutlama mesajı yayınladı.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Yayın hayatına 1895'te Selanik'te başlayan Yeni Asır; tarihin derinliklerinden gelen saygın kimliğini, ilkeli gazetecilik basınımızdaki müstesna kimliğini daima koruyacak değerli çalışanlarının hizmetleri ve okurlarının desteği ile örnek bir gazete olarak yoluna devam edecektir. Yeni Asır olarak biz de bundan önceki 130 yılda olduğu gibi tarih içindeki büyük yolculuğumuza, iman dolu bir inançla yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı sürdüreceğiz

Yeni Asır Gazetesini saygın ve lider gazete haline getiren ve bu başarıyı gelecek yıllara da taşıyacağına inandığım, emeği geçen herkese teşekkür eder, nice kuruluş yıldönümlerini hep birlikte kutlamayı dilerim" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı da Yeni Asır'ın 130'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "130 yıl önce bugün Selanik'te ASIR adıyla yayın hayatına başlayan ve 3 asra yayılan yayın hayatıyla bu anlamda tek gazete olan YENİ ASIR imza attığı devrimlerle Türk basınının yüz akıdır" ifadelerini kullandı.

"EGE'NİN ÖZGÜR SESİ"

TURKUVAZ Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi Yeni Asır Gazetesi'nin bugün 130. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk basınına devrim niteliğinde yenilikler getiren ve "Asır" adıyla Selanik'te 130 yıl önce yayın hayatına başlayan gazete "Yeni" kelimesinin eklendiği günden itibaren latin harflerini kullanan ilk Türk gazetesi olarak tarihte yerini aldı. Yeni Asır Gazetesi; Türkiye'nin ilk ofset baskı tekniğini uygulaması, ilk spor ve ilk magazin ekini yayınlaması, ilk bilgisayar teknolojisini basın hayatına kazandırması ve haber dilinde yaptığı devrimlerle Türk basınında büyük değişimlere imza attı. 2017 yılına kadar Türkiye'nin en büyük bölge gazetesi olarak yayınlarına devam eden Yeni Asır, bu tarihten itibaren 81 ilde okunmaktadır. Tarafsız, sorumlu ve dürüst haber anlayışından ödün vermeyen, okuruna yakın bir gazete anlayışıyla Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerle buluşturan Yeni Asır, Türk basın hayatının en önemli oyuncularından biridir. Yeni Asır Gazetesi'ni saygın ve köklü gazete yapan, 130 yıllık başarı öyküsünde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, ebediyete intikal etmiş basın emekçilerini de bu vesileyle saygıyla anıyorum. Yeni Asır'ın nice yıldönümlerini, nice başarılarla kutlamak dileğiyle, saygılarımla" diye konuştu.