Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Bir Gece Masalı’na dair çarpıcı açıklamalar

3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan, yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı'nın sevilen genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK ÇATIŞMALARIN VE ZORLUKLARA RAĞMEN VAZGEÇMEYENLERİN MASALI BİR GECE MASALI…"

Bir Gece Masalı'nın, seyirciye izlemeyi özlediği masalımsı aşkı yeniden televizyona taşıyacağını söyleyen başarılı oyuncu, daha fazlasını ise şöyle aktardı; "Dizide kader ve yazgı vurgusu ön planda, gerçekten modern bir masal havası var ve bu masalsı doku bence izleyiciyi kendine çekecek. Aksiyon dolu ve tansiyonu yüksek sahneler de bulunuyor. Kısacası, seyirci birçok farklı duygunun harmanlandığı bir yapımla karşılaşacak. Büyük çatışmaların ve zorluklara rağmen vazgeçmeyenlerin masalı Bir Gece Masalı…"

"CANFEZA GÜÇLÜ, UMUTLU GENÇ BİR KADIN"

Hayat verdiği Canfeza'yı ise şöyle anlattı; "Canfeza, çok masum ve duru bir karakter. Bir anda, hiç beklemediği ve aklının ucundan bile geçmeyecek bambaşka bir dünyanın içinde buluyor kendini. Ancak asla umudunu kaybetmiyor. Güzel günlerin geleceği ve nasibinde onu güzel şeylerin beklediği fikri onu ayakta tutuyor. Aşkına tutunuyor. Bir şekilde güçlü kalıyor. Canfeza'nın içinde hep kelebekler uçuşuyormuş gibi hissediyorum. O kelebekleri öldürmek isteyenlere rağmen güçlü ve umutlu bir genç kadın Canfeza."

"PARTNERİM ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU…"

İlk kez çalıştığı partneri Burak Deniz için ise bunları söyledi; "Partnerim çok yetenekli bir oyuncu. Onunla senaryo paylaşmak gerçekten çok güzel."

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölümü için geçtiğimiz Nisan ayında sete çıktıklarını belirten Coşkun, seyirciyle buluşmak için heyecanla beklediklerini söyledi.