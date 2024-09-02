Trafik canavarı yine yollarda

Aydın Nazilli'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza, İstiklal Mahallesi Dallıca yolu üzerinde, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü B.Y., sollamaya çalıştığı otomobile büyük bir hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.Y ve arkasında oturan A.A. yola savrularak metrelerce sürüklendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Afyonkarahisar'da S.A. (28) idaresindeki 03 PS 625 plakalı midibüs Bolvadin- Çobanlar karayolunun 14. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan B.K. (37) ile D.K. (34) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ KULLANDIĞI OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 300 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak yaralandı. İkinci kez alkollü olarak direksiyona geçtiği öğrenilen E.D. (31) hurdaya çevirdiği araçtan şans eseri yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D'nin hayati tehlikesi bulunmazken, metal yığınına dönen otomobilin görüntüsü kazanın şiddetini ortaya koydu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale - Karahayıt karayolunda karşı yönlerden seyir halinde olan otomobil ile SUV araç, kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden otomobilin SUV araca çarptığı kazada, olay yeri savaş alanına döndü. Büyük maddi hasar oluşan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu çeşitli hastanelere sevk edildi.

VEDAT MİLOR HAVA YASTIĞI SAYESİNDE YARA ALMADI

İstanbul'da Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç kazaya karıştı. Kaza, dün 14.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. Yemek eleştirmeni Vedat Milor hava yastıklarının açılması sayesinde kazada yara almazken, şoför elinden hafif yaralandı. Vedat Milor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sola hatalı dönüş yapan sürücü (beyaz araç) kazaya neden oldu ve yüzde 100 haksız olduğunu kabul etti. Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi" dedi.