KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi ekranı...

KPSS ortaöğretim sınavı hangi gün? 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ayın kaçında olacak? Sınav giriş belgeleri çıktı mı? soruları sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM KPSS sınavına dair detayları paylaştı. İşte 2024 KPSS ortaöğretim sınavına dair merak edilenleri...

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.