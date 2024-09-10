Emine Erdoğan’dan yeni eğitim yılı paylaşımı: Büyümek öğrenmekle başlar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu. 20 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim maratonu başladı. Emine Erdoğan da, öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu, onlara başarılar diledi. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum."

KORUYUCU AİLE ŞENLİĞİ

EMİNE Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valiliğince düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, şenlik vesilesiyle çocuklar ve koruyucu aileleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, "Yavrularımızın ve ailelerinin bugün buradan yüzlerinde tebessüm, kalplerinde neşe ile ayrılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.