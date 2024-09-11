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Bir Gece Masalı 2. bölümüyle en çok izlenen yapım oldu!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi 3 Eylül'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmuştu. Sürükleyici hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Gece Masalı ikinci bölümüyle dün akşamın en çok izlenen yapımı oldu.

HABER MERKEZİ
Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri tavan yaptı

Yapımını NGM'nin üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ikinci bölümünde de sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri tavan yaptı

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümü Tüm Kişiler'de %8,64 reyting ve %26,37 izlenme payı, AB'de %6,97 reyting ve %22,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,30 reyting ve %24,17 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri tavan yaptı

2.Bölüm'de neler yaşandı?

CANFEZA, SELİM'E EVET DEMEK ZORUNDA KALDI. PEKİ, MAHİR'İN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU NİKAH KIYILACAK MI?

Canfeza bu kez Selim ile nikah masasına oturmak zorunda kaldı. Düğünden kaçan Canfeza'nın, Kürşat'ın kızı olduğunu öğrenen Mahir bu gerçekle yıkılır. Babasının intikamı ile kalbi arasında kalan Mahir, Canfeza'yı teslim etmek zorunda kalır.

Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri tavan yaptı

Mahir'in kendisini kurtaracağını düşünen Canfeza ise Selim ile bir kumar oynar. Selim, Mahir'in onunla değil babası ve kendisi ile hesabı olduğu söyler. Canfeza buna inanmayınca da kanıtlamak için bir teklifte bulunur. Nikah saatine kadar Mahir onu kurtarmak için hamle yaparsa, Selim evlenmekten vazgeçecektir. Tersi olursa da Canfeza ona evet diyecektir. Çok zor bir karar veren Mahir, malların yerini öğrenmek ve Kürşat'tan intikam almak için Canfeza'nın beklediği hamleyi yapamaz ve kendini nikah masasında şahit olarak bulur. Verdiği sözü tutan Canfeza, Selim'e evet der. Peki nikah bu kez tamamlanacak mıdır? Mahir kararından vazgeçecek midir?

Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri tavan yaptı

Dizinin bölüm sonrasında yayınlanan 3. Bölüm tanıtımı şimdiden merak uyandırdı. Dizi ve tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz YouTube'da trendlere girdi.

3. bölüm tanıtım fragmanı için tıklayın

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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