YKS ek yerleştirme için bugün son gün! YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ilk tercihlerinde yerleşemeyen adayların YKS ek tercihlerinde bugün son gün. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala, ek tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. YKS ek tercih sonuçları için henüz belirli bir tarih paylaşılmasa da, geçen sene 25 Eylül'de açıklanan sonuçlar bu sene Eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları nasıl yapılır? YKS ek tercih ücretleri ne kadar? YKS ek tercih sorgulama ekranı
2024 YKS EK TERCİHLERİNDE SON GÜN!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzuna göre YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül'de başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz net tarih paylaşılmadı. Ancak 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerine ait sonuçlar 25 Eylül'de erişime açıldı. Bu bilgiler ışığında YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.