YKS ek yerleştirme için bugün son gün! YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ilk tercihlerinde yerleşemeyen adayların YKS ek tercihlerinde bugün son gün. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala, ek tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. YKS ek tercih sonuçları için henüz belirli bir tarih paylaşılmasa da, geçen sene 25 Eylül'de açıklanan sonuçlar bu sene Eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları nasıl yapılır? YKS ek tercih ücretleri ne kadar? YKS ek tercih sorgulama ekranı