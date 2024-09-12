Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk kare geldi! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandı. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 6. Sezon çekimlerimize başladık. Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun." notuyla paylaşılan klaket fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı 'Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenirken, dizinin kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu. Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu dizide Altunay Hatun rolünü oynayacak.
Toprakları genişletmek isteyen Osman Bey'in hedefinde Bursa vardı. İnce eleyip sık dokudu ve Bursa için harekete geçmeye karar kıldı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı dizi kuvvetli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanan Kuruluş Osman çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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