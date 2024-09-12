Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk kare geldi! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı 'Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenirken, dizinin kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu. Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu dizide Altunay Hatun rolünü oynayacak.