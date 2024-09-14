Mevlid kandili nedir, bu özel günde ne oldu, önemi nedir?

Hz.Peygamber'in doğum yıl dönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz Hz.peygambere olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Müslümanlar bu mübarek gecede gönülden dua eder, af diler ve manevi bir yenilenme yaşarlar. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.