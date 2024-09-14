Mevlid kandili nedir, bu özel günde ne oldu, önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Kandiller etrafa sadece ışık saçmıyor aynı zamanda gönüllerde biriken sıkıntıları huzura kavuşturup arınma sağlıyor. İşte Mevlid Kandili de rahmet elçisi Hz.Muhammed'in doğum gününün kutlandığı, onun insanlığa sunduğu ahlak ve erdemi hatırlatıyor.
Bu özel gece Hz.Peygamber'in insanlığa getirdiği mesajları anımsamak ve hayatımızda eyleme geçirmek için önemli bir vesiledir.
Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunun kutladığı, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatı onun yüce ahlakıyla insanın kendini güzelleştirdiği bir tazelenme mevsimidir.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
Sevgili Peygamberin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.
Hz.Peygamber'in doğum yıl dönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz Hz.peygambere olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.
Müslümanlar bu mübarek gecede gönülden dua eder, af diler ve manevi bir yenilenme yaşarlar. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.