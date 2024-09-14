Narin cinayeti ile ilgili çarpıcı açıklama: Yazışmalar deşifre edilebilir

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Narin cinayetinde 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin Güran'ın annesi, kardeşi, 2 kuzeni, yengesi, Muhtar Salim Güran'ın 2 işçisi, hala ve bir amca hakkında tutuklama talep edildi. Kriminalojist Hakkı Su, tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin cinayeti ile ilgili ilk önemli bilgileri Yeni Asır'a anlattı. Su, cinayetin ardından amca Salim Güran ve itirafçı arasındaki silinen yazışmaların geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

'GERİ GETİRİLEBİLİR'

Kriminalojist Su, "Cep telefon incelemelerinde anlık atılan ve o gün 02:00 ye kadar herkesten silinen mesajlar hariç Whatsapp mesajları geri getirilebilir. Ayrıca telefonun incelemelerinde sadece silinen mesajların yanı sıra konum kapalı dahi olsa arka planda çalışan uygulamalar kullanılarak telefonun hangi konumlarda bulunduğu tespitinin yapılması mümkündür. HTS baz istasyonu incelemeleri yapıldığında baz istasyonun yapı ve teknik özellikleri itibari ile yakın konumları görülebilmekteyken, cep telefonu incelemelerinde konum cm bazında tespiti yapılmaktadır. Hatta cep telefonu içerisinde nabız ve benzer sağlık uygulamaları mevcut ve akıllı saat ile eşlenmiş ise şahsın kalp atışlarının hangi konumda hızlandığını dahi tespit edilebilir. Bu nedenle itirafçı olan kişi ile amca ve diğer tutuklanan ve tüm gözaltna alınan zanlıların telefon detayları deşifre edilebilir" dedi.