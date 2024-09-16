Mustafa Sandal’a fahiş kira şoku

Şarkıları, sahne dansı ve sahne kostümleri ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Sandal'ın İstanbul Etiler ilçesindeki lüks sitedeki evinin kirası için ev sahibiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Ünlü ismin 65 bin TL'lik kirası, sitede bulunan diğer daire fiyatlarının altında kaldı.

Davanın reddini isteyen ünlü ismin avukatı, Argat'ın niyetinin Sandal'ı tahliye ettirmek olduğunu dilekçesinde belirtti.

KİRA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre ev sahibi İrem Argat, sitede yer alan 3+1 dairesini 2018'de Mustafa Sandal'a kiraya verdi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Argat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez. Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz" denildi. Mustafa Sandal ise 65 bin TL'den 179 bin TL'ye çıkarılması istenen kira için miktarın fahiş olduğunu belirtti. Davanın reddini isteyen ünlü ismin avukatı, Argat'ın niyetinin Sandal'ı tahliye ettirmek olduğunu dilekçesinde belirtti.