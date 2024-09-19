Her derde deva! Kabızlığı, enfeksiyonu, kas ağrılarını, saç dökülmesini kesiyor! Sinameki otunun faydaları neler?

SİNAMEKİ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Sinameki otunun faydaları kadar çayı da birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Hemen sinameki otu faydaları ile aynı olan çayının faydaları da şu şekildedir:

Sinemaki çayı iyi bir idrar söktürücüdür.



Sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır, bu nedenle de iyi bir ağrı kesicidir.



Mide sorunlarına iyi gelmektedir.



İdrar yolu enfeksiyonlarını giderici etkisi bulunmaktadır.



Saç dökülmelerine iyi gelmektedir.