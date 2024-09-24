Müge Anlı’da şüpheli cinayet: Cengiz Karademir'i karısıyla sevgilisi mi öldürdü? Karademir’i kim, nasıl öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yanında Cengiz Kandemir'in ölümü ele alındı. 47 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen 4 kardeş ise gerçeklerin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
'CENGİZ KARADEMİR'İ KARISIYLA SEVGİLİSİ Mİ ÖLDÜRDÜ?'
Buna göre; Boşanma sonrası Emine Hanım, Alper adında biriyle evlendi ve sonrasında Şeymus Aslantaş ile ilişki yaşamaya başladı.
Olay günü ise anne Emine kızı Naime'ye "Babana uyku ilacı ver" dediği ve Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı.
Aile içi çatışmalar ise Naime ile Emine Hanım arasındaki anlaşmazlıkla gün yüzüne çıktı. Emine, Naime'nin sevgilisini şikayet edince, Naime de "Sen sevgilimi ihbar edersen, babama yaptıklarınızı anlatırım" diyerek karşılık verdi.
Bu tehdit sonrası, olayın detayları Müge Anlı'nın programında gündeme geldi. Ayrıca, Cengiz Karademir'in kardeşi Gündüz Karademir'in 20 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldüğü ve cenazesinin yapılan kazılar sonucu bulunduğu da programda tartışıldı.
"BABAMI ANNEMLE SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ"
Karademir'in kızı canlı yayında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Annesinin kendisine babasının öldüğü gün şu ifadeleri kullandığını söyledi: "Ben babanı uyurken yastıkla boğacağım sen de çırpınmasın diye bacaklarını tutacaksın…"
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: "BABAMI UZATMA KABLOSUYLA BOĞDU!"
Genç kız, Müge Anlı'nın 'Annesinin sevgilisi Şeyhmus eve nasıl girdi' sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Beni aradılar uyku ilacını babana verdin mi diye sordular. Ben ilacı o an vermedim. Ertesi gün ilacı çayına karıştırarak verdim. Daha sonra Şeyhmus eve çıktı. Babamı uzatma kablosuyla boğdu"
Söz konusu itirafın ardından ise anne Emine canlı yayına çıktı. İddiaları reddeden anne, "Çocuklarıma hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.
ŞÜPHELİ ANNE: "BİZİ ALABİLİRLER"
Cinayet iddiaları üzerine annenin komşusu Müge Anlı'ya konuştu. Komşu, şüpheli anne Emine ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı: Ağlayarak aşağıya geldi, hayırdır ne oldu Emine Abla dediğimde çocuklarım beni suçluyorlar bizim ne olacağımız belli olmaz bizi alabilirler. Evi de satışa çıkartmıştık tapuyu sana vereyim sen benim kardeşlerimle iletişime geçersin...