Müge Anlı’da şüpheli cinayet: Cengiz Karademir'i karısıyla sevgilisi mi öldürdü? Karademir’i kim, nasıl öldürdü?

"BABAMI ANNEMLE SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ"

Karademir'in kızı canlı yayında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Annesinin kendisine babasının öldüğü gün şu ifadeleri kullandığını söyledi: "Ben babanı uyurken yastıkla boğacağım sen de çırpınmasın diye bacaklarını tutacaksın…"

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: "BABAMI UZATMA KABLOSUYLA BOĞDU!"

Genç kız, Müge Anlı'nın 'Annesinin sevgilisi Şeyhmus eve nasıl girdi' sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Beni aradılar uyku ilacını babana verdin mi diye sordular. Ben ilacı o an vermedim. Ertesi gün ilacı çayına karıştırarak verdim. Daha sonra Şeyhmus eve çıktı. Babamı uzatma kablosuyla boğdu"

Söz konusu itirafın ardından ise anne Emine canlı yayına çıktı. İddiaları reddeden anne, "Çocuklarıma hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.