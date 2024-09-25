Fenomen Kübra Aykut’un intiharında gözler sevgilisine çevrildi!

Kübra Aykut hayatına son verdi. Acı olay önceki gün İstanbul'da meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 5. katta bulunan dairesinden atlayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
KÜBRA AYKUT: GÜNLERDİR CAN ÇEKİŞİYORDUM!
Talihsiz genç kız, bıraktığı veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı.
KÜBRA AYKUT: ÖZÜR DİLERİM…
Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.
KÜBRA AYKUT'UN TEYZESİ: BİR GÜN ÖNCE ÇOCUKLA AYRILMIŞLAR
Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk ise "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük.
En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, 'Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi.
Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" dedi.
Fenomen Kübra Aykut'un teyzesi: "Böyle bir sevgililiğin olmayacağını söylemiştim"
KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?
Kübra Aykut'un dayısı Adem Taş ise, "Kübra elimizde büyüyen bir çocuktu. Hayatını dolu dolu yaşıyordu. Dün gece haberi aldık. Hayatı seven bir çocuk nasıl böyle bir şey yaptı, aklımız almıyor.
İstanbul'da hayatını sürdürüyordu. Yılda 1-2 sefer anne ve babasını görmek için Bursa'ya gelirdi. Onları ziyaret ederdi. Ara sıra anne ve babası da giderdi. Ailesi ile barışık bir çocuk değildi. Bizden uzakta, İstanbul'da yaşayan yeğenimizdi.
Sosyal medya ile uğraşıyordu. Yetkililer gerekli araştırmaları yapıyordur muhakkak. Bizde hala inanamıyoruz" diye konuştu.