Fenomen Kübra Aykut’un intiharında gözler sevgilisine çevrildi!

KÜBRA AYKUT: GÜNLERDİR CAN ÇEKİŞİYORDUM!

Talihsiz genç kız, bıraktığı veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı.

KÜBRA AYKUT: ÖZÜR DİLERİM…

Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

KÜBRA AYKUT'UN TEYZESİ: BİR GÜN ÖNCE ÇOCUKLA AYRILMIŞLAR

Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk ise "Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük.