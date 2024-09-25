Poşet çayın ipinin ne işe yaradığını öğrenince şoke olacaksınız

İnsanlar genellikle çay poşetini fincanın içinden çıkarmak için ip kullanabilir. Ancak bunu bir nesne yardımıyla kolayca yapabilirsiniz. Çay poşetlerinin içerisindeki maddeler su üzerinde yüzmeye meyillidir. Bu durum da çıkarmayı kolaylaştırır. Bir kullanıcı ise farklı çeşitte çaylar yaparken bir sorunla karşılaştığını ifade etti. Çözümü de çay poşetini içine koyup suyu eklemeden önce ipi parmak yardımıyla sabitlemek. Böylece ip sıcak suyun içine düşmemiş oluyor.