Bakanlık harekete geçti! ’Şehit kokusu’ satanlara ceza kesildi

Sosyal medyaya şahsın parfüm ürünlerini 'Şehit kokusu', 'Bedir kokusu' ve 'Payitaht kokusu' adıyla pazarlamaya çalıştığı görüntüler sonrası bakanlık açıklamada bulundu.

Bakan Yardımcısı Gürcan şu ifadeleri kullandı:

selamesans_selamcarsaf" isimli instagram hesabında yer alan; "…şehit kokusundan hazırladık." şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir.

Reklam Kurulu tarafından;

Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu'nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun'un 77/12'nci maddesinde öngörülen 550.059-TL idari para cezası uygulanabilecektir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından;

Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait iş yerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan "Fiyat Etiketi" mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52.800-TL idari para cezası uygulanmıştır.