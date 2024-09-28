Ahu Tuğba’nın kızından şüpheli ölüm iddiası! “Annemin yastığında bir miktar kan vardı”

'CENAZEYİ GETİRMEK 10 BİN DOLARI GEÇTİ'

Calvin, "Sadece cenazeyi taşıması 10 bin doların üstünde tuttu bunlar morg paraları dahil değil. Böyle şeyler hiç önemli değil ölümlü dünya. 1 lira 2 lira olur. Önemli olan biz Allah katında onu toprağa verelim rabbim bizi affetsin" şeklinde konuştu

'SEN BANA ALLAH'IN EMANETİSİN DİYORDU'

Annesinin cenazesini teslim almayı bekleyen Anjelik Calvin, "Onu çok seviyorum. İnşallah, çok yaşamam da ona kavuşurum. Allah naim cennetini nasip etsin. Ufacık çocuktum bana Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. İlk öğrettiği şey Ayet-el Kürsüydü. Sen bana Allah'ın emanetisin diyordu. Ne diyebilirim ki o benim annem. Ne kadar artist de olsa, o benim evde gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen bir anneydi yani. Dua öğreten, dua okuyan. İstediği kadar sanatçı olsun. O bir anneydi benim için o yüzden Allah nur içinde yatırsın" ifadelerini kullandı.