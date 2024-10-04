Doğal reçete olan Kuşburnu bitkisinin kullanım alanları nedir?

Kış aylarının vazgeçilmez bitkilerinden olan kuşburnu, grip ya da nezle gibi olası kış hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlıyor. Bilimsel adı Rosa canina olan kuşburnunun faydaları bununla da kalmıyor birçok hastalığa karşı da etkili oluyor. Ancak Kuşburnunu tüketmek için herhangi bir hastalığa da sahip olmanız gerekmiyor. Bağışıklığı güçlendirmek için bu bitkiyi mutfaklardan eksik etmemek tam yerinde olacaktır.
KUŞBURNUNUN KULLANIM ALANLARI,
C Vitamini eksikliğinde,
Çeşitli kanamalarda(hemerojik diatez gibi),
Bulaşıcı hastalıklarda,
Kemik kırılmalarında.
İltihaplı yaralarda,
Kansızlıkta,
Damar sertliğinde,
Safra kesesi iltihabında,
Cildin güzelleşmesinde,
Kaygı ve stresin azaltılmasında etkilidir.
Ayrıca Kuşburnunun meyvesi susuzluğu giderir, iştahı açar, ve yatıştırıcı özelliği vardır. İdrar arttırıcı, sindirim kolaylaştırıcı, yumuşatıcı ve gut tedavisinde etkilidir.
KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?
Kuşburnu çay yapımı oldukça basit ve pratiktir. Ancak kuşburnu keskin mayhoş bir tada sahiptir. Bu yüzden kuşburnu çayı yaparken kullanılan miktar çok önemlidir. Kuşburnu çayı yapmak için ilk adımda kuşburnu iyice yıkanmalıdır. Ardından 1 su bardağına iki ya da 3 çay kaşığı ölçeği ile kuşburnu eklenmelidir. Bunlar 10 dakika kaynatıldıktan sonra demlenmesi için bekletilir. Kuşburnu çayı demleme işlemi tamamlandıktan sonra tüketilir.
UYARI
Her şeyin fazlası zararlıdır, Bu yüzden kuşburnunun aşırı tüketiminde ishal, kabızlık, mide problemleri, kusma gibi yan etkileri olabilir.
Hamile veya bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketiminizi sınırlandırınız.