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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı'nda planlar altüst oluyor!

ATV dizisi 'Bir Gece Masalı heyecan dolu altıncı bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" altıncı bölümüyle bu akşam 20.00'de atv izleyicisiyle buluşacak.

HABER MERKEZİ
ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV'nin dizisi Bir Gece Masalı her Salı Akşamı 20:00'de izleyicisiyle buluşmaya devam ederken bu akşam da heyecan dolu yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek.

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor!

6.Bölüm Özeti:

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor!

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor!

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

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