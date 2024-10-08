ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı’nda planlar altüst oluyor!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV'nin dizisi Bir Gece Masalı her Salı Akşamı 20:00'de izleyicisiyle buluşmaya devam ederken bu akşam da heyecan dolu yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyecek.