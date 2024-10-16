Fazla kilomuzu unuttuk

Obezite, günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve hızlı hazır gıda tüketimi bu durumu daha da tetiklemekte.

KIŞ AYLARINDA OBEZİTE

Özellikle dünya geneline göre ülkemizde obezite oranları diğer ülkeler baz alındığında oldukça endişe verici düzeylere ulaşmış durumda. Dünya genelinde gelişmiş ülkeleri baz alırsak obezite oranları yüzde yetmişlerde iken bizde bu sayı yüzde doksanların üzerinde. Bu da bizi maalesef obezite alanında ilk sıralara koyuyor. Başta kalp hastalıkları olmak üzere hipertansiyon, şeker, göz ve yürüme sorunları gibi daha birçok hastalıkları ilerleyen yaşlarda kaçınılmaz hale getirebilir. Kış aylarında soğuk hava ve günlerin kısa olması, insanları daha az hareket etmeye ve evde daha fazla vakit geçirmeye itiyor. Uzmanlar haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite öneriyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme olmazsa olmazımız. Kış aylarında kalorili ve yağlı yiyeceklere yönelmek kilo alımını hızlandırabilir.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Bu nedenle meyve, sebze, tam tahıllar ve protein ağırlıklı bir beslenme düzenine geçmek gerekiyor. Ayrıca işlenmiş gıdalar ve şekerli-gazlı içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmak çok çok önemli. Su tüketimini de kış aylarında asla ihmal etmemek gerek. Özellikle kilo artışı olan bireyler düzenli olarak sağlık kontrollerine gitmeli ve bu kontrollerini asla ihmal etmemelidir. Başta kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kilo ile ilişkili sağlık sorunlarının erken teşhisi bu hastalıklarla başa çıkmada önem arz etmektedir. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme düzenine dikkat edilmesi şart. Özellikle gazlı içecekler, şekerli atıştırmalıklar ve fast food gibi sağlıksız besinlerden uzak durulmalı. Kantinlerde satılan hazır gıdalara dikkat edilmeli. Hadi öyleyse, bir adım at, ömrünü uzat...