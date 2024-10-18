Oyuncu Vural Çelik evinde ölü bulundu

SEVİLEN oyuncu Vural Çelik, ani ölümüyle hayranlarını yasa boğdu. Televizyon dizisi Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalara kazınan 51 yaşındaki oyuncu, bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımlarla hayranlarını gülümsetiyordu. İki gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Vural Çelik, dün akşam evinde ölü bulundu. Çelik'in vefatını, birçok yapımda beraber çalıştığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Güven, acı haberi "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadeleriyle paylaştı.