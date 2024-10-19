Soğuk havaların gelişiyle aniden her yerde beliren o ikili: Zencefil limon çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Zencefil limon çayı,hem lezzeti ve hem de sayısız faydaları sayesinde tüketimi en fazla olan bitki çaylarındandır. Zencefil limon çayı, soğuk kış günlerinde başımıza dert olan üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı doğal bir antikordur. Aynı zamanda kas yorgunlukları, mide de oluşan rahatsızlıklara karşı direnç sağladığı gibi vücuttaki yağ oranının dengelenmesinde de faydası olan önemli bir bitki çayıdır.