Soğuk havaların gelişiyle aniden her yerde beliren o ikili: Zencefil limon çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Zencefil limon çayı,hem lezzeti ve hem de sayısız faydaları sayesinde tüketimi en fazla olan bitki çaylarındandır. Zencefil limon çayı, soğuk kış günlerinde başımıza dert olan üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı doğal bir antikordur. Aynı zamanda kas yorgunlukları, mide de oluşan rahatsızlıklara karşı direnç sağladığı gibi vücuttaki yağ oranının dengelenmesinde de faydası olan önemli bir bitki çayıdır.
Zencefil tek başına yararı olduğu gibi C vitamini yönünden zengin limon ile bir araya gelince kış aylarının vazgeçilmez ikilisi oluyor.Peki faydaları saymakla bitmeyen zencefil limon çayının bilinmeyen faydaları nelerdir? Detaylar geliyor...
DÜZENLİ KULLANIMDA ETKİSİ GÖSTEREN ZENCEFİL LİMON ÇAYI NASIL YAPILIR?
Sağladığı faydalar sayesinde sıkça sorulan zencefil limon çayını evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Tarifte toz zencefil veya taze zencefil de kullanabilirsiniz. İşte tarifi...
TAZE ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ
2 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 2 su bardağı su, limon
Taze zencefilin su ile kaynatılıp ortaya çıkan zencefil çayına, limon ekleyerek besin değerini yükseltip daha lezzetli hale getirebilirsiniz.Tatlandırmak için diğer bir şifa kaynağı olan balı da ekleyebilirsiniz.
Aynı tarifi toz zencefil kullanarak da yapabilirsiniz.
TOZ ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ
2 Çay kaşığı toz zencefil, 2 su bardağı su, limon
ZENCEFİL LİMON ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Kilo vermek isteyen kişiler çoğunlukla bitki çaylarına yönelir. Zencefil limon çayı da bu bitki çaylarından birisidir. Zencefil limon çayı bağırsakları çalıştırma ve yağ yakımını hızlandırma faydalarıyla adından söz ettirir. Hem limon hem zencefil, metabolizmayı hızlandırır ve kalori kaybına sebep olur. Sağlıklı ve dengeli bir kilo kaybına olanak sağlar.