Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran laboratuvar! Ürünlerdeki domuz eti böyle tespit edilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamada taklit ve tağşiş yapan sahtekarları tek tek listeledi. Halkın sağlığıyla oynayan markalar, dikkat çekti. Baharattan zeytinyağına kadar pek çok üründe yapılan hileler, herkesi şaşkına çevirdi.Köfteci Yusuf markasının karıştığı skandal ise Türkiye'nin gündemine yerleşti. Öyle ki Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde domuz eti olduğu tespit edildi.
"BEN GARİP BİR KUŞUM" SAVUNMASI YAPTI!
Markaya tepkiler çığ gibi büyürken Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, yaptığı açıklama "Ben garip bir kuşum" diyerek kendisine iftira atıldığını söyledi. Köfteci Yusuf'un kumpas ve iftira savunmasına ise Tarım Bakanlığı'nın gıda analizlerini yaptığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'ndaki uzmanlardan yanıt geldi.
İFTİRA VE KUMPAS DEMİŞTİ AMA…
SABAH'ın ziyaret ettiği laboratuvarlarda gıdalara yapılan kontroller dikkat çekti. Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, laboratuvara gelen numune ve analizlere ilişkin bilgi verdi. Dünya standartlarında yapılan analizlerde, numune kabında gelen ürünlerin etiketlerinin kapalı bir biçimde geldiğini ve analizlerin tamamen dijital ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.
Dr. Berrin Şenöz yaptığı açıklamada "Numune kabında gelen ürünler, tarafsızlık ilkesi açısından etiketi kapalı bir biçimde geliyor. Markayı görmeden yapılan analizlerin sonucunda bir uygunsuzluk tespit edildiyse dijital sistemde bu bildiriliyor ve raporlaştırılıyor. İlçe Müdürlüğü'ne iletilen raporlar sonucu uygunsuzluk yapılan firmalara mevzuatta belirtilen işlem uygulanıyor" diyerek Köfteci Yusuf'un kumpas iddialarına cevap verdi.
"HER GÜN YENİ BİR FİRMA EKLENİYOR"
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, açıklamasında ayrıca "Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu tespit edilen taklit ve hileli gıda listesine neredeyse her gün yeni firma isimleri ekleyerek teşhir etmeye devam ediyor. Gıda kontrolünden sonuçların raporlanmasına kadar geçen süreç hassasiyetle yapılıyor. İl Müdürlüğü'nden ekipler, AVM'lerdeki büyük marketleri de mahalledeki marketleri de denetliyor. Oralardan aldıkları numuneler bize geliyor" dedi.
DOMUZ ETİ TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?
Dr. Berrin Şenöz, Köfteci Yusuf'taki domuz eti tespitinin nasıl yapıldığını da açıkladı. Şenöz, şu ifadeleri kullandı: PCR cihazında kitlerle 1000'de 1 oranında tespiti yapılabiliyor. Yani çok hassas bir tespit limiti. Her canlının DNA'sı farklı olduğu için domuz etini dana etinden veya koyun etinden ayırabilmek için DNA bazlı analiz yapıyoruz. 1000'de 1 oranında domuz DNA'sına rastlandığında domuz etinin kullanıldığı tespit edilmiş oluyor.Öte yandan Dr. Berrin Şenöz, halal test kitleri kullanılarak, domuz etine maruz kalan yüzeyler tespit edilebildiğini açıkladı.
DÜNYA STANDARTLARI DÜZEYİNDE
Bakanlığımızın laboratuvar altyapısı dünya standartları düzeyinde. Amerika'da ya da Avrupa'da bir numune nasıl, hangi cihazla, hangi yöntemle analiz ediliyorsa laboratuvarımızda da aynı cihazlar ve aynı yöntemler kullanılıyor. Bakanlığın yaptığı denetimlerde bir yılda 10 binlerce numunen geliyor. 100 binlerce analiz yapılıyor. Burada 81 ilden gelen numunelerin analizleri yapılıyor. Laboratuvar aynı zamanda ülkeye giren veya ülkeden çıkan gıdaların da analizleri yapılıyor.