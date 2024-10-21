Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran laboratuvar! Ürünlerdeki domuz eti böyle tespit edilmiş

"BEN GARİP BİR KUŞUM" SAVUNMASI YAPTI!

Markaya tepkiler çığ gibi büyürken Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, yaptığı açıklama "Ben garip bir kuşum" diyerek kendisine iftira atıldığını söyledi. Köfteci Yusuf'un kumpas ve iftira savunmasına ise Tarım Bakanlığı'nın gıda analizlerini yaptığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'ndaki uzmanlardan yanıt geldi.

İFTİRA VE KUMPAS DEMİŞTİ AMA…

SABAH'ın ziyaret ettiği laboratuvarlarda gıdalara yapılan kontroller dikkat çekti. Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, laboratuvara gelen numune ve analizlere ilişkin bilgi verdi. Dünya standartlarında yapılan analizlerde, numune kabında gelen ürünlerin etiketlerinin kapalı bir biçimde geldiğini ve analizlerin tamamen dijital ortamda gerçekleştirildiğini söyledi.