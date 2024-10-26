Zarif kokusuyla mest eden yasemin çayının faydaları nelerdir?

Kokusu, görünümü ve rengiyle gönülleri fetheden yasemin çiçeğinin çeşitli kullanım alanları var. Kullanım alanlarından birisi de çayının dahi yapılabilmesidir. İnsan vücudu için birçok yararlı etkiye sahip olan yasemin çayının faydaları da saymakla bitmiyor.
YASEMİN ÇAYININ FAYDALARI NEDİR?
Kan dolaşımını düzenleyen yasemin çayı tüketildiği andan itibaren stres hormonlarının yok olmasını sağlayarak sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor.
Yasemin çayı hakkında yapılan bilimsel araştırmalara göre kötü kolesterole iyi geldiği gibi tüm kanser türlerine karşı koruyucu olduğu kanıtlanmıştır.
Beyin hastalıkları, damar tıkanıklıkları, kalp rahatsızlıkları diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Yasemin çayı antioksidan olmasıyla ve kafein içermesiyle metabolizma hızlandırıcı etkiye sahiptir. Böylece kilo vermeye yardımcı olur.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkin bir rol oynayan yasemin çayı grip, nezle, soğuk algınlığı, bahar alerjisi gibi mevsimsel hastalıkların yaşanmasını engeller.
Yaptığı işe daha iyi odaklanmak isteyen kişilere yasemin çayı tüketmesi tavsiye edilir.
Saç dökülmesine karşı önemli etkiye sahip olan yasemin çayı saç köklerinin güçlenmesi için ön ayak olur.
Kırışıklıkların azaltarak, ciltteki sivilce problemlerinin azalmasına yardımcı olarak ciltte daha pürüzsüz bir görüntü sağlar.
YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Yasemin çiçeği son derece nazik bir bitkidir. Bu nedenle çayını hazırlarken bile nazik davranmak önemlidir. Bir bardak kaynatılmış su içerisine bir çay kaşığı kadar eklenen kurutulmuş yasemin çiçeği beş dakika demlenmeye bırakılır.
Demlenen yasemin çayının ılık olarak tüketilmesi gerekir. Yasemin çayının kaynatılarak yapılamamasının sebebi ise, yaseminin narin bir bitki olmasıyla kaynatıldığı zaman fazla ısıya maruz kalması yapraklarının ölmesine böylece içeriğinde bulunan yararlı elementlerini suyun içerisine bırakamamasına neden olur. Bu nedenle kaynatılmış suyun içerisinde bekletilerek yapılan yasemin çayı vücut için gerekli tüm vitamin ve yararlı elementleri içine salar ve bu şekilde içildiği zaman yasemin çayının yararlı etkilerinden tam olarak faydalanabiliriz.
Ayrıca yasemin çayını tükettiğiniz diğer bitki çaylarıyla karıştırarak içebilir, hoş kokusu ve tadıyla diğer çaylarınıza lezzet katmak için kullanabilirsiniz.
YASEMİN ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?
Yasemin çayı içerisinde kafein barındırdığı için akşam ve uyku saatlerinde tüketilmesi önerilmiyor. Günde bir bardağı geçmeyecek şekilde ve öğlen, öğleden sonra saatlerinde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilen tüketim zamanlarıdır. Yasemin çayı gece içildiğinde uyku problemleri yaratabiliyor.
Yatmadan önce içilen yasemin çayı uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca önerilen günlük tüketim miktarından fazla içildiği zaman vücuda çok fazla kafein yüklenmiş olur. Böylece stres hormonları da eş zamanlı olarak artabilir.
YASEMİN ÇAYI İÇMENİN SINIRI VAR MI?
Yasemin çayı faydaları sayesinde çoğu kişinin tercih ettiği bir bitki çayı haline gelmiştir. Yasemin çayını günde en fazla 2 fincan tüketmek yeterli olacaktır.
İÇMEDEN ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN
Yasemin çayını hamile ve emziren kadınların kullanması önerilmemektedir. Eğer kronik rahatsızlıklarınız, önemli hastalıklarınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız yasemin çayını tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmalı ve doktor tavsiyesiyle kullanmalısınız.