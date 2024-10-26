Zarif kokusuyla mest eden yasemin çayının faydaları nelerdir?

YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Yasemin çiçeği son derece nazik bir bitkidir. Bu nedenle çayını hazırlarken bile nazik davranmak önemlidir. Bir bardak kaynatılmış su içerisine bir çay kaşığı kadar eklenen kurutulmuş yasemin çiçeği beş dakika demlenmeye bırakılır.

Demlenen yasemin çayının ılık olarak tüketilmesi gerekir. Yasemin çayının kaynatılarak yapılamamasının sebebi ise, yaseminin narin bir bitki olmasıyla kaynatıldığı zaman fazla ısıya maruz kalması yapraklarının ölmesine böylece içeriğinde bulunan yararlı elementlerini suyun içerisine bırakamamasına neden olur. Bu nedenle kaynatılmış suyun içerisinde bekletilerek yapılan yasemin çayı vücut için gerekli tüm vitamin ve yararlı elementleri içine salar ve bu şekilde içildiği zaman yasemin çayının yararlı etkilerinden tam olarak faydalanabiliriz.

Ayrıca yasemin çayını tükettiğiniz diğer bitki çaylarıyla karıştırarak içebilir, hoş kokusu ve tadıyla diğer çaylarınıza lezzet katmak için kullanabilirsiniz.