Aile hekimleri mutlu edilmeli

Sağlıkta ilk basamak sayılan bana göre de en önemli sağlık alanı olan Aile Hekimliği merkezi sağlıkta en zor anlarımızda aklımıza ilk gelen yerdir.Ben ve ailem Güzelbahçe'de yaşıyoruz. Yaklaşık 10 yıldan fazladır aynı aile hekimimiz bizimle ve mahalle halkıyla ilgileniyor. Belki bizim şansımıza aile hekimimiz gerçekten son derece özverili ve bizlerle birebir ilgilenen, her konuda kendisinden yardım aldığımız süper bir hekim. Aslında aile hekimlerinin birçoğu aynı özveri ile çalışan hekimlerimiz.

Aile hekimliği sistemini birçok kez kaleme aldım. Hem sıkıntıları hem de yeni gelişmelere açık olması gereken sağlık sisteminin öncelikle aile hekimliklerinde olması gerekli olup, sağlıkta ilk basamak olan aile hekimliği en modern binalarda, en gelişmiş sistemlerle donanımlı ortam ve tekniklerle hizmet vermeliler. Aile hekimlerinin çalışma ve hizmet verme sisteminde yeni bir değişim içinde olan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik öngören taslak metine geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu temel sağlık hizmetlerini ve aile hekimliğini önemsediklerini dile getirmişti. Bakan, "İyi hekimlik uygulamalarını ödüllendireceğimiz, aynı zamanda onların toplumla beraber daha iyi kaynaşmalarını sağlayacağımız sistem üzerine çalışıyoruz" demişti.

NASIL OLMALI?

Sağlık Bakanı sağlığın içinden gelen, önceki görevi ise İstanbul gibi bir mega kentte uzun yıllar İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunmuş biri. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, umarım önümüzdeki dönemde ülkemizin en önemli sağlık birimi olan aile hekimliklerini en modern cihazlarla donatıp, modern binalarda daha ferah ortamlarda mahalle halkına ileri yöntem ve modern cihazlarla donanımlı hizmet verilmesini sağlayarak, hastanelerin yükünü azaltacak, hatta sağlıkta randevu sisteminde aile hekimleri kendi hastalarını takip edecek, yeni bir sistem ile aile hekimleri kendi hastalarını hastanelere entegre ederek halkın randevu alma ve uzun süre randevu bekleme sorununu kökünden çözecektir. Bence Bakan Memişoğlu bu sorunu çözecek bilgi ve tecrübeye sahip biri. Eşme'de yıllarca öğretmenlik yapan ve tüm öğretmenlik hayatını Eşme'de geçiren emekli öğretmen ve Ekol Hastaneleri kurucu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz`ın nnesi Hikmet Baz'ın adı Eşme'nin en büyük parkına verildi. Kalabalık bir halk topluluğunun ve Hikmet Baz öğretmenin eski öğrencilerinin katıldığı Hikmet Baz Parkı'nın açılış konuşmasını yapan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, "Eşme'de görev yaptığı yıllar boyunca hem eğitime hem de topluma katkıda bulunan çok kıymetli bir öğretmen olmuştur. Birçok avukat, doktor, mühendis, öğretmen ve milletvekili yetiştirdi. Eşme'mizde büyük hizmetleri olan Ekol Hastaneleri sahibi Opr. Dr. Mehmet Baz'ın da annesi olan Hikmet Baz'ın adını bu parkta yaşatma düşüncesi hepimizi gururlandırdı." İfadelerini kullandı. Daha sonra söz alan 90 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Baz, duygularını şöyle dile getirdi; "Eşme öğretmenlik hayatımda en güzel yıllarımı geçirdiğim bir yer.

Bir öğretmen olarak öğrencilerimle bir kez daha buluşmuş olmak üstelik kendi adımın yaşatılacağı bir parkın açılışında bunu yapmak tarif edilemez bir duygu ve büyük bir onur. Burada toplanan tüm eski öğrencilerime ve Eşme halkına teşekkür ediyorum" dedi. Bizler de öncelikle ülkemizin Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü şimdiden kutluyoruz.