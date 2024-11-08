ATM’den para çekenler buna dikkat! Tüm paranızdan olabilirsiniz

ATM'ler, pek çoğumuzun bankacılık işlemlerini kolaylaştıran önemli araçlar olsa da, ne yazık ki dolandırıcılar tarafından sıkça hedef alınan cihazlar arasında yerini alıyor. Dijitalleşme süreciyle birlikte ATM dolandırıcılıkları da artış gösterdi, bu nedenle uzmanlar kullanıcıların güvenlik konusunda dikkatli olmasının büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

İşte ATM dolandırıcılıklarına karşı alınması gereken önlemler:

GÜVENLİK RİSKLERİ

Teknolojik gelişmeler bankacılık işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirirken, bu durum aynı zamanda güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle mobil bankacılık sayesinde fatura ödeme ve para transferi gibi işlemler birkaç tuşla gerçekleştirilebiliyor. Ancak, bu kolaylıkları her kullanıcı benimsemiyor ve bazıları hala geleneksel ATM kullanımı tercih ediyor. Ne yazık ki, bu durum dolandırıcıların işine geliyor ve onlar için cazip bir fırsat oluyor.

KART KOPYALAMA VE GİZLİ KAMERALAR

ATM dolandırıcılığının en yaygın yöntemlerinden biri kart kopyalama işlemi. Dolandırıcılar, ATM'lerin kart yuvalarına gizlice yerleştirdikleri cihazlar aracılığıyla kart bilgilerini kopyalayabiliyorlar. Böylece kullanıcı fark etmeden verileri ele geçiriliyor. Ayrıca, gizli kameralar kullanılarak şifreler de kaydediliyor ve bu bilgilerle hesaplara erişim sağlanabiliyor.

KART SIKIŞMASI TUZAĞI

Bir diğer yaygın dolandırıcılık yöntemi ise "kart sıkışması" tuzağı. Dolandırıcılar, ATM'ye yerleştirdikleri bir aparat sayesinde kartın sıkışmış gibi görünmesini sağlıyor. Kullanıcı ATM başından ayrıldığında, kartı ele geçiriyorlar ve temassız ödeme ya da online alışveriş gibi işlemlerle kartı kullanıyorlar. Bu tür dolandırıcılıklara karşı en iyi korunma yolu, kart yuvasını dikkatlice kontrol etmek ve şüpheli görünen cihazdan uzaklaşmaktır.

ATM İŞLEMLERİ İÇİN GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Uzmanlar, ATM kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı güvenlik önlemleri hakkında uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

1. KART YUVASINI KONTROL EDİN

Kartı yerleştirirken, yuva etrafında herhangi bir ekstra cihaz olup olmadığını kontrol edin. Kart yuvasını hafifçe çekerek şüpheli bir aparat olup olmadığını anlayabilirsiniz.

2. ŞİFRE GİRERKEN DİKKATLİ OLUN

Şifre girerken tuş takımında ekstra bir cihaz olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir anormallik gördüğünüzde işleminizi iptal edip bankayı bilgilendirin.

3. ATM'NİN KONUMUNU İYİ SEÇİN

Kalabalık bölgelerde bulunan ATM'ler, dolandırıcılara karşı daha güvenlidir. Para çekerken yalnız olmayın ve başkalarının da bulunduğu bir ATM'yi tercih edin.