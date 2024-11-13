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ÖSYM duyurdu! 2025 YKS tarihi belli oldu

2025 YKS ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtını ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı son dakika açıklamasıyla verdi. Yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

HABER MERKEZİ
ÖSYM duyurdu! 2025 YKS tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı sınav takvimlerinin belirlendiğini duyurdu. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak" dedi.

Diğer sınavlar şöyle:

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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