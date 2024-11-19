Bir Gece Masalı’nda Canfeza’nın konağa gelişi dengeleri değiştiriyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Bir Gece Masalı dizisine dair detaylar...
12.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Yolun açık olsun Galata, Kız Kulesi tek başına da yakışır bu masala "
Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder.
Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir.
Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir.
BİR GECE MASALI 12. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.
YÜSRA GEYİK SÜRPRİZ KARAKTER İLE BİR GECE MASALI'NDA!
Bir Gece Masalı'a sevilen oyuncu Yüsra Geyik katıldı. Yeni sezonun büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın on dördüncü bölümünde Ceylan karakteri ile dahil olan Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.