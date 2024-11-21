Kuruluş Osman yine nefes kesti!

Fatma Hatun'u kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan Bey, Alaeddin Bey ve alplar Akhisar'a saldırarak Fatma'yı kurtardı. O sırada Lucas ve Sofia ise Osman Beyleri kandırmak için Fatma, Saruca ve Yusuf'a benzeyen üç kişi bulup onları Söğüt'e getirdi. Yaşanan büyük yüzleşme sırasında Fatma, Saruca ve Yusuf atlarıyla beraber Söğüt'e geldi. Emellerine ulaşamayan Sofia ile Lucas'ın tüm planları suya düşerken Kayılar ise muzafferdi.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!