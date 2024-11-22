Evinize şans ve bereket getiren yılbaşı çiçeği kokina

KOKİNA ŞANS GETİRİR Mİ?

Kokina çiçeği hakkında bir çok efsana bulunuyor. Kimileri kokina çiçeğinin şans getirdiğine inanırken kimileri de ev sahibi yaptığına inanıyor. Genellikle kokina çiçeğinin yılbaşı öncesi aldığınızda ev sahibi olabileceğiniz rivayet ediliyor. Kokina çiçeği büyük emeklerle toplanıyor.

Yılbaşı ruhunun en önemli simgelerinden olan kokina çiçeğinin ana vatanı güney Avrupa olarak biliniyor.

Kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Kokina çiçeği İstanbul'da da ormanlarda yetişebiliyor. Kokina çiçeği sadece ülkemizde değil tüm dünyada yılbaşını simgeleyen çiçek olarak biliniyor.