Evinize şans ve bereket getiren yılbaşı çiçeği kokina

Yıl sonuna doğru yaklaşırken hazırlıklar da yavaş yavaş başladı. Evinde yeni yıl havasını hissetmek isteyenler çam ağaçlarını süslerken bir taraftan da şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçekleri de alınmaya başladı. Yeni yılda evlere giren kokinalar, gelecek yıla kadar solmadan, rengi bozulmadan kalıyorsa o evden şansın eksik olmayacağına inanılıyor
KOKİNA ŞANS GETİRİR Mİ?
Kokina çiçeği hakkında bir çok efsana bulunuyor. Kimileri kokina çiçeğinin şans getirdiğine inanırken kimileri de ev sahibi yaptığına inanıyor. Genellikle kokina çiçeğinin yılbaşı öncesi aldığınızda ev sahibi olabileceğiniz rivayet ediliyor. Kokina çiçeği büyük emeklerle toplanıyor.
Yılbaşı ruhunun en önemli simgelerinden olan kokina çiçeğinin ana vatanı güney Avrupa olarak biliniyor.
Kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Kokina çiçeği İstanbul'da da ormanlarda yetişebiliyor. Kokina çiçeği sadece ülkemizde değil tüm dünyada yılbaşını simgeleyen çiçek olarak biliniyor.
Rivayete göre eğer evinizdeki kokinalar bir sonraki yılbaşına kadar renkleri bozulmadan aynı şekilde duruyorsa o zaman yeni bir ev satın alacağınız anlamı taşıyor. Tabi bu rivayete inanıp inanmamak tamamen size kalmış. Kokina çiçeğinin görüntüsüyle evlere enerji verdiğine de inanılıyor. Kokina çiçeği sayesinde evlerin için rengarenk ve daha neşeli oluyor.
KOKİNA ÇİÇEĞİ NEDİR?
Kokina çiçeği meyve ve yapraklardan oluşyur. Kokina çiçeğinin yeşil ve dikene benzeyen yaprakları bulunuyor. Kokina çiçeği kırmızı meyveleriyle hoş ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Kokina çiçeği, iki ayrı bitkinin birleşmesi sonucunda karşımıza çıkıyor. Kırmızı ve yeşil renklerinin uyumuyla adeta herkesin içini ısıtıyor.
Kokina çiçeğinin üzerinde bulunan kırmızı meyvelere silcan adı veriliyor. Bu kırmızı meyveler binbir emekle toplanıp birleştiriliyor ve topl haline getiriliyor. Daha sonra yeşil dalların üzerine yerleştiriliyor. Kokina çiçeği böyle ortaya çıkıyor.
KOKİNANIN BAKIMI NASIL OLUR?
Kokina çiçeğini, serin ve gölgeli bir ortamda tutmak, ömürlerini uzatıyor. Doğal ortamında ormanda yetişen bu çiçek, güneşsiz alanlarda kolaylıkla yetişir. Bu nedenle kokina çiçeklerini evinizde muhafaza ederken bulundukları ortamın ışık seviyesine dikkat etmeniz, çiçeklerin yaşam ömrünü uzatacaktır.