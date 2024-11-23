Soğuk havaların iç ısıtan savaşçısı kış çayı nasıl yapılır? Kış çayının faydaları nelerdir?

Kış çayı içerisinde genellikle; ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, nane, kuşburnu, zerdeçal ve karanfil gibi bitkiler ve portakal, limon, ayva ve elma gibi meyveler kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda kış çayının içerisinde kullanılan bitkiler, çoğunlukla kurutularak kullanılmaktadır. Kış çayının çok tercih edilmesinin bir sebebi de ticari anlamda ucuz olmasından kaynaklanmaktadır.

KIŞ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Kış çayının pek çok faydası bulunmaktadır. Bunun nedeni içerisinde pek çok bitki ve meyvenin karışımını bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle vücuttaki toksin maddeleri uzaklaştırmada ve tansiyonu düzenlemede önemli etkileri bulunmaktadır. Kış çayının isminden de anlaşılacağı gibi soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için tüketilen önemli bir çaydır.