Bakan Tekin paylaştı: Okul öncesi eğitimde en büyük artış sağlayan ülke olduk

Bakan Tekin, "1992 yılında yüze 5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece yüzde 11,5'e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44'e ulaştırdık. Böylece OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik Ülkemizin dört bir yanında her kademe ve alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimde de evlatlarımızı bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerimizle şekillendirdiğimiz yeni ve farklı çalışmalarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.