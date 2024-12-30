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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada ilkokullarda 2025 itibarıyla karne verilmeyeceğini duyurdu. Tekin karne yerine artık "gelişim raporu" uygulamasının devreye alınacağını belirtti.

HABER MERKEZİ

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekini 2024 ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken; gündeme ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. 2025'te hayata geçirilecek uygulamalara da değinen Bakan Tekin artık ilkokullarda karne verilmeyeceğini söyledi.Karne yerine "gelişim raporu" uygulamasına geçtiklerini söyleyen Bakan Tekin, LGS'nin ise devam edeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

ÖZEL OKULLARA DÜZENLEME
"Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur."

FENOMEN ÖĞRETMENLER
"Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

YILBAŞI KUTLAMASI VE MEZUNİYET BALOSU
"Ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri var. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. 'Mezuniyet programları okulların salonlarında yapılsın, ailelere külfet olmasın' dedik."

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI
"Mülakatla ilgili aldığımız tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kasettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil. 160'ıncı kişi, 180'inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar."

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