Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

ÖZEL OKULLARA DÜZENLEME

"Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur."

FENOMEN ÖĞRETMENLER

"Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem."