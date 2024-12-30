Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Karne dönemi sona eriyor

YILBAŞI KUTLAMASI VE MEZUNİYET BALOSU
"Ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri var. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. 'Mezuniyet programları okulların salonlarında yapılsın, ailelere külfet olmasın' dedik."
ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI
"Mülakatla ilgili aldığımız tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kasettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil. 160'ıncı kişi, 180'inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar."
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