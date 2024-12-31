Güney Kore’de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu mu?

Ülkenin güneyinde meydana gelen ve "son 6 yılın en ölümcül uçak kazası" olarak nitelendirilen "Jeju Air 7C2216" kazası, uluslararası gündemin sıcak konuları arasında yer aldı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, 179 kişinin öldüğü, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek olmak üzere iki mürettebatın hayatta kaldığı trajik kazanın nedenleri araştırılıyor.

Delillerin detaylı incelenmediği "erken dönem teorilerinin çürütülme riski taşıdığını" kaydeden uzmanlar, uçak kazalarının genellikle birden fazla nedeni olabileceğini vurguladı.

Kazanın nedeniyle ilgili erken dönem teorilerinden biri kuş çarpması ancak bazı uzmanlar bunun gerçeği yansıtmıyor olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, havacılıkta yaygın görülen kuş çarpmasının, pilotların, uçağın piste yaklaşırken iniş takımlarını indirmesini engelleyecek kadar şiddetli olmayacağı tahmininde bulundu.

Uçak kazalarında bazı nedenlerin ilk aşamada belirgin olmayabileceğine işaret eden uzmanlar, "arızalı iniş takımlarına" rağmen uçağın piste güvenli iniş yapabildiğine dikkati çekti.

Pist sonundaki duvarın olası kazalara karşı neden beton olarak inşa edildiği de merak konusu oldu. Çarpışmanın yaşandığı pistteki yüzde -0,2'lik eğimin, iniş mesafesini artırdığı ve pist aşımını tetiklediği de iddialar arasında yer aldı.

ACİL DURUM EKİPMANI NEDEN HAZIR BEKLETİLMEDİ?

Avustralya Central Queensland Üniversitesinden Havacılık Uzmanı Prof. Doug Drury, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, soruşturulmaya devam eden kazaya yönelik pek çok sorunun bulunduğunu belirtti.

Motorlardan birinde kuş çarpması sonucu acil durumun meydana geldiğini ancak bunun bir felaket olmadığını söyleyen Drury, "Uçak neden iniş takımı veya kanatçıklar açık olmadan indi? İniş neden bu kadar hızlıydı? Acil durum ekipmanı neden mevcut değildi? Mürettebat deneyimliydi." ifadelerini kullandı.

Uçağın, 15 yaşında ve orta seviyede yıpranmış olduğunu kaydeden Drury, pilotların iniş öncesinde hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçmiş olmasına rağmen acil durum ekipmanının neden yerde hazır bekletilmediğinin yanıtlanması gerektiğini vurguladı.