Güney Kore’de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedeni belli oldu mu?

"TERS İTİCİ EKİPMAN" VE KUŞ ÇARPMASININ HİDROLİĞE ZARARI

Ohio State Üniversitesinden Havacılık Güvenliği Uzmanı Prof. Shawn Pruchnicki de kazanın nedenlerine yönelik, "şu anda tamamen açık bir gizem" nitelendirmesi yaptı.

Kazada, uçak motorunun itiş kuvvetini geçici saptıran ve hızı yavaşlatan "ters itici ekipmanının" yalnızca bir motorda kullanılıyor gibi göründüğünü aktaran Pruchnicki, bunun alışılmadık bir durum olduğuna dikkati çekti.

"UÇAK OPERASYONLARINDA ÇOK AZ TEK NOKTA HATASI VARDIR"

Uluslararası basına konuşan ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu eski araştırmacısı Jeff Guzzetti de bir kuş çarpmasının tek başına böylesi feci bir kazaya yol açmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

"Pilotlar, iniş takımlarının aşağıda olmadığını fark etmemiş olabilir." diyen Guzzetti, modern uçaklarda hidrolik sistemlerin arızalanması halinde pilotların, bunu manuel olarak açabileceklerini söyledi.

Guzzetti, uçağın gövde üstüne acil iniş girişimi halinde, olası bir kazaya karşı görevlilerinin hazırlık yaptığının görülmediğine dikkati çekerek, "Havacılık endüstrisi yedeklilik (anlayışı) üzerine kurulmuştur ve uçak tasarımında veya uçak operasyonlarında çok az tek nokta hatası vardır. Tipik olarak, bu bir dizi faktörün birleşimidir." ifadelerini kullandı.

Pilotların inişi iptal etmeye çalışmış olabileceği ihtimalini değerlendiren Guzzetti, ancak bu durumda uçağın hareket hızıyla bazı iniş mekanizmalarının neden kullanımda olmadığının açıklanabileceğini dile getirdi.

2009'DA İKİ MOTORU ARIZALANAN "US AİRWAYS 1549" UÇAĞI

Havacılık güvenlik danışmanı John Cox, kuşların her iki motora da zarar vermesi durumunda mürettebatın inişe hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmayabileceğini söyledi.

"Olmuşsa da bu çok nadirdir." diyen Cox, 2009'da "US Airways 1549" sefer sayılı uçağın, kaz sürüsüne çarptığını ve çift motor arızası yaşayarak New York City kıyısındaki Hudson Nehri'ne can kaybı olmadan indiğini anımsattı.

Bir motorun hasar görmesi halinde uçağın diğer motorla yere inebileceğine işaret eden Cox, her iki motorun da işlevini yitirmiş olması halinde, pilotların uçağı güvenli indirmek için "çılgınca" çabalamış olabileceği yorumunu yaptı.

Boeing 737-800'ün, gerektiğinde iniş takımlarını manuel açmalarını tanıyan yedek bir sistemle donatıldığını anımsatan John Cox, "Pilotların aklında başka şeyler olabilir. En acil sorun nedir? O anda pilotlar eğer uçağı kontrol ediyorsa, o zaman diğer her şey arka planda kalır." diye konuştu.