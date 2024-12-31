Yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir? İşte lezzetli hindi tarifi...

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

Hindi etinin tam anlamıyla pişmesi için fırını önceden 175 dereye ayarlayın. Daha sonra tüm hindiyi bol suda güzelce yıkayın. Hindiyi temizlendikten sonra derin bir fırın tepsisinin içerisine koyun. Ardından göğüsle derisinin arasına küçük küçük tereyağı parçaları koyun. Hindinin içerisine ise bütün soğanın kabuğunu soyarak koyun. İsteğe göre patates ve havuç gibi sebzelerden de koyabilirsiniz. Derin ayrı bir kabın içerisinde ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Hindinin üzerine döktükten sonra tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirin. Aliminyum folyo ile üzerini kapatarak fırında yaklaşık 3,5 saat pişmeye bırakın. Daha sonra üzerindeki folyoyu alarak pişmesi için fırına koyun. 45 ile 60 dakika arasında kontrol ederek kızarmasını sağlayın. Pişen hindiyi servis edebilirsiniz.