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Haberler Yaşam Yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir? İşte lezzetli hindi tarifi...

Yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir? İşte lezzetli hindi tarifi...

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hindi, bugün de pek çok kişinin sofrasını süsleyecek. Yılbaşı menüsü için hindi yapacak olanlar 'hindi nasıl pişirilir? Fırında hindi tarifi" aramalarını yapıyor. İşte lezzetli mi lezzetli hindi tarifi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir? İşte lezzetli hindi tarifi...

Yılbaşı akşamı menüsünün en sevilenleri arasında olan hindinin tarifi, birçok kişi tarafından araştırılıyor. 'Fırında hindi nasıl pişirilir?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindi pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte fırında hindi tarifi...

Yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir? İşte lezzetli hindi tarifi...

YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER
1 adet bütün hindi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
4 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı tavuk bulyon
2 yemek kaşığı kuru maydanoz
1 büyük kuru soğan
Tuz, karabiber

Yılbaşı hindisi tarifi! Hindi nasıl pişirilir? İşte lezzetli hindi tarifi...

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ
Hindi etinin tam anlamıyla pişmesi için fırını önceden 175 dereye ayarlayın. Daha sonra tüm hindiyi bol suda güzelce yıkayın. Hindiyi temizlendikten sonra derin bir fırın tepsisinin içerisine koyun. Ardından göğüsle derisinin arasına küçük küçük tereyağı parçaları koyun. Hindinin içerisine ise bütün soğanın kabuğunu soyarak koyun. İsteğe göre patates ve havuç gibi sebzelerden de koyabilirsiniz. Derin ayrı bir kabın içerisinde ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Hindinin üzerine döktükten sonra tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirin. Aliminyum folyo ile üzerini kapatarak fırında yaklaşık 3,5 saat pişmeye bırakın. Daha sonra üzerindeki folyoyu alarak pişmesi için fırına koyun. 45 ile 60 dakika arasında kontrol ederek kızarmasını sağlayın. Pişen hindiyi servis edebilirsiniz.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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