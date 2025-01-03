Ahşap evi beğeni yağmuruna tutuldu

ÜNLÜ şarkıcı Atiye, 2025 yılına girerken ailesiyle birlikte paylaştığı özel bir fotoğrafla dikkatleri üzerine topladı. Yeni doğan kızı Rumi, diğer kızları Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile birlikte, doğanın kalbinde yer alan ahşap evlerinin bahçesinde çektirdikleri aile pozunu sosyal medyada paylaşan Atiye, takipçilerinden büyük beğeni aldı. Evin hem iç mekanları hem de dış görünümü, sempatik şarkıcının takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. "Ne güzel bir ev", "Ev şahane görünüyor", "Evin içini de merak ettim" gibi yorumlar dikkat çekti.