Zembilli’nin ilk bölümünü birlikte izlediler

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle geçtiğimiz akşam ekran yolculuğuna başladı. İlk yayın heyecanı yaşayan Zembilli ekibi bölümü birlikte izledi. Zembilli kasabasının sıcacık hikayesini izleyiciler ile buluşturan ekip bölümün ardından objektiflere birlikte poz verdi. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli'nin geniş oyuncu kadrosunda ise Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekli ve deneyimli oyuncular yer alıyor.