Türkiye Sarıkamış’ta bir araya geldi

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi. Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, dün sabah erken saatlerde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliği için Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Toplanma alanına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun ve Kars Valisi Ziya Polat ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.