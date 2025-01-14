Oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti

Oyuncu Bedia Ener'den hayatını kaybetti. Bedia Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı 'Ben melek oldum' notuyla duyurdu. Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli projeyle tanınan tiyatro sanatçısı Bedia Ener'in ölüm haberi sevenlerini üzdü.

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.