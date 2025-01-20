Türk yıldızları Arap Oscarlarında

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Türkiye'nin gözde isimleri de bu ödül törenine katılarak boy gösterdi. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen kombinleriyle mor halıya damga vurdu.

Türk oyuncuların boy gösterdiği törene Afra Saraçoğlu, Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel gibi isimler katıldı.

Muazzam bir törene ev sahipliği yapan ülkede düzenlenen bu etkinlik, sinema ve televizyon dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirdi. Işıltılı geceye, Türk televizyon ve sineması da dahil olmak üzere birçok isim katıldı.

KONSERLE BAŞLADI

Hollywood'un ünlü isimlerinin de katıldığı giriş seremonisinde ünlü oyuncular, kırmızı halıda zarif ve şık kombinlerini sergiledi. Gecenin en özel anlarından biri ise, Türk pop müziğinin megastarı Tarkan'ın sahne almasıydı. Arap ülkelerinde sarsılmaz bir şöhrete sahin olan Tarkan; Kuzu Kuzu, Dudu ve Şımarık gibi hit şarkılarını seslendirerek izleyicilere ve katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise, törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Büyüküstün, bu yılki törende en iyi erkek oyuncu ödülünü sundu. Oyuncunun, Arapça "Riyad'da ne güzel bir akşam" diyerek başladığı konuşması alkış aldı.