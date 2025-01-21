‘Ayşe Barım işi ciddi, başsavcılık çalışıyor’

ID İletişim'in ortaklarından Ayşe Barım'ın dizi sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiaları üzerine başlatılan yargı süreci devam ediyor. Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı, kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülüyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım'ın menajerlik yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da ifade vermesi gündemdeki yerini korurken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin soruşturmaya ilişkin ses getirecek bir mesaj verdi. Şahin "Dizi ve film sektörüyle ilgili durumlar masum değil. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak" yorumunu yaptı.

'BU İŞ SADECE MAGAZİN İŞİ DEĞİL'

Şahin şunları söyledi; "İşi magazinleştirdiler. Bu sadece iş magazin işi değil, bu iş ciddi bir iş. Ciddi şekilde dizi yapan, yapım yapan kişilerin haklarının yenilmesi meselesi var. Magazinleştirmeyelim. Ülkemizin en ciddi iki kurumu, Rekabet Kurumu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu işin üzerinde, sonuçları bekleyelim. Üzerimize birşey düşerse biz de hazırız."

SORUŞTURMADA MAĞDUR OLARAK İFADE VERECEK

MENAJER Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı. Işın "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek" demişti.