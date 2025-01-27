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Haberler Yaşam Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor

Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor

ID İletişim'in kurucusu ve Türkiye'nin önde gelen oyuncularının menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen tekelleşme soruşturması yeni iddialarla genişletildi.

Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başlangıçta sektörde tekelleşme ve oyuncuları piyasadan uzaklaştırma iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla yeni bir boyuta taşıdı.

Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor

İFADE VERDİLER

HENÜZ ifadesi alınmayan bazı oyuncuların da önümüzdeki günlerde tanık olarak dinleneceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca ünlü oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı. İddialar ve soruşturmaya eklenen yeni suçlamalar kapsamında önümüzdeki günlerde başka birçok tanınmış ismin de ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

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