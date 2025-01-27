Bolu’daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla tutuklandı.