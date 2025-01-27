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Bolu'daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişiyi hayattan koparan yangının kızgın yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi.

DHA

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Bolu’daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu’daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.

Bolu’daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

KIZGIN YAĞDAN ÇIKAN YANGIN NASIL SÖNDÜRÜLÜR?

Yağ yangınını asla suyla söndürmeye çalışmamalısınız. Yangına su atmak yanan yağın sıçramasına neden olabilir. Bu da yangının yayılmasına ve potansiyel olarak çevredekilere zarar vermesiyle sonuçlanır. Aynı sebeplerden, yanan bir yağ tavasını veya tenceresini hareket ettirmek tehlikelidir.

Yemek pişiriyorsanız ve bir tencere alev alırsa, ilk adım ısı kaynağını ortadan kaldırmaktır. Ocağın altını, fırını veya ızgarayı kapatın. Yağ yangınınız fırındaysa, kapıyı kapalı tutun. Bu, yangını söndürmeye yardımcı olabilecek oksijenden mahrum bırakır.

Bolu’daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

Tuz, ateş ile hava arasında bir bariyer oluşturur. Bu, ateşin ihtiyaç duyduğu oksijeni almasını engeller. Ancak, bir yağ yangınını tamamen söndürmek için büyük miktarda tuza veya karbonata ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. Bazen bunun yerine hızlıca bir kapak bulup yangını örtmek daha kolay ve daha etkili olabilir.Karbonat ve tuz yağ yangınlarını etkili bir şekilde söndürse de, diğer toz haldeki malzemeler yangını daha da kötüleştirebilir. Un ve kabartma tozu son derece yanıcıdır ve aşırı ısıda patlar. Bunları veya bunları içeren herhangi bir karışımı yağ yangınında kullanmayın.

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