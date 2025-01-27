Bolu’daki facianın sebebi belli oldu! Korkunç yangın böyle başlamış

Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.