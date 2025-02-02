Narin Güran’ın katilleri başka cezaevlerine sevk edildi

BAŞKA CEZAEVLERİNE SEVK EDİLDİLER

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran'ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, "Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak" dedi.

Ağabey Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, "Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.