Ünlü şarkıcılar ‘aşk’la söyleyecek

14 Şubat Sevgililer Günü, yıllardır çiftlerin birbirlerine aşklarını göstermesine, aşk nedir unutanların hatırlamasına, bir günlüğüne de olsa tüm dünyada sevgi ve pozitif enerjinin yayılmasına vesile oluyor. Eşi ve sevgilisi olanlar bu romantik günü baş başa geçirirken yalnızlar da bu aşk dolu enerjiden yararlanıp belki de ruh eşlerini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor.

NEREDE ÇIKACAKLAR?

14 Şubat Sevgililer Günü'nü hem romantik bir şekilde kutlamaya hazırlananlara hem de arkadaşlarını alıp yalnızlığa meydan okumak isteyenlere yurt çapında birçok etkinlik düzenleniyor. Ünlü isimler o gece konserlerinde aşk şarkıları söyleyecek.

Serdar Ortaç Mersin Jolly Joker'de, Hande Yener İstanbul Vadi Jolly Joker'de, Kalben Ankara Jolly Joker'de, Koray Avcı İstanbul Kıyı Jolly Joker'de, Emre Aydın İstanbul Jolly Joker Atakent'te sahneye çıkarak sevenlerine unutulmaz bir 14 Şubat akşamı yaşatacak.