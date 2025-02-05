David Beckham’dan sürpriz İstanbul ziyareti

İnter Miami'nin sahibi David Beckham oğlu Romeo ve oğlunun sevgilisi Kim Turnbull ile birlikte İstanbul'a geldi. Bir reklam filmi için kente geldiği öğrenilen Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile buluştu. Sporcuların sevgi seliyle karşılaşan Beckham, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Beckham teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'le de fotoğraf çekildi. Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yaparken David Beckham ile karşılaşmış ancak fotoğraf çektirme isteği eski futbolcu tarafından reddedilmişti. Terim, o anları sosyal medyada "Nasıl sallamadı Beckham ya" sözleriyle paylaşmıştı. Bu kez İstanbul'da düzenlenen bir davette, Buse Terim hayalini gerçekleştirerek Beckham ile fotoğraf çektirmeyi başardı.

Romeo Beckham, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı.

OĞLU SEVGİLİSİYLE GEZDİ

Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Başardım diyebilir miyiz?" notunu düştü. Babası Beşiktaş tesislerinde zaman geçirirken ünlü futbolcunun oğlu Romeo da sevgilisi Kim Turnbull ile birlikte Eminönü'ne gitti. Eminönü'nde fotoğraf paylaşan Romeo Beckham'a beğeni yağdı. Beckham, geçtiğimiz günlerde katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Türk futbolundan övgüyle bahsetmişti. Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım" ifadelerini kullanmıştı.