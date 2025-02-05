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İŞKUR Gençlik Programı'nın detayları belli oldu: İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? sorusunun yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları ve 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

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İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu: İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur?

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan; "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Katılacakları Ar-Ge faaliyetleri akademik ve bilimsel projeler gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. Haftalık azami 3 güne kadar kısmi katılım modeliyle uygulanacaktır.

İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu: İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE KADAR?

Hane gelirleri asgari ücreti 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 TL'lik ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini biz karşılayacağız." ifadelerine yer verdi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu: İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı başlattı. İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu: İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

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